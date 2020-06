Gute Nachricht aus Wermelskirchen : Ausbildungsbasar trotz Corona am 26. September

Das Bergisches Berufskolleg Bergisches Land veranstaltet auch in diesem Jahr die Ausbildungsmesse. Foto: Schütz, Michael (msch)

Wermelskirchen Haupt-, Real- und Sekundarschüler können sich auch in diesem Jahr über Ausbildungsplätze informieren. Die Messe im Herbst wird nicht abgesagt. Gute Nachrichten bisher auch von den Ausstellern: Alle nehmen teil.

Gute Nachrichten für Schüler, die vor der Berufswahl stehen, und deren Eltern: Der Ausbildungsbasar des Berufskollegs Bergisches Land in Wermelskirchen findet trotz Corona-Pandemie statt. Termin ist der 26. September. Das erklärte Schulleiter Thilo Mücher auf Anfrage dieser Redaktion.

„Sicher gab es immer wieder interne Gespräche, ob wir unseren Ausbildungsbasar im Herbst stattfinden lassen dürfen. Aber wenn die Schulministerin noch vor den Sommerferien volle Klassen zulässt, können wir den Ausbildungsbasar veranstalten.“ Er glaube, dass dies am Samstag, 26. September, auch ohne besondere Auflagen ablaufen werde.

Inzwischen sei das Berufskolleg mit allen bekannten Ausstellern telefonisch in Kontakt getreten und habe sie über den aktuellen Stand informiert. Von den rund 100 Ausstellern, die in den vergangenen Jahren diesen Ausbildungsbasar mit gestalteten, hätte noch niemand abgesagt. Die eintägige Veranstaltung wird wieder in den Räumlichkeiten des Berufskollegs und der Kattwinkelschen Fabrik stattfinden.

Angesprochen sind Schüler von Haupt-, Real- und Sekundarschulen aus Hückeswagen, Radevormwald, Wermelskirchen und Burscheid. Sie können sich an den Ständen, an denen oftmals auch junge Auszubildende in der Vergangenheit standen und sicher auch 2020 stehen werden, informieren. Gymnasiasten nehmen „leider“ (Mücher) nicht an dieser Ausbildungsmesse teil.