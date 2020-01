Sammelstelle stand kurz vor dem Aus : Kommunaler Wertstoffhof ersetzt Sammelstelle

Peter Lindlar (REVEA), Hans-Jürgen Sprokamp (AVEA), Monika Lichtinghagen-Wirths (BAV), Bürgermeister Rainer Bleek und Axel Kiehl (REVEA, v.l.) „proben“ bei Eröffnung des kommunalen Wertstoffhofs die Sperrmüll-Entsorgung – rechts ist die Gebietskarte mit den Wertstoffhöfen in der Region. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen An drei Tagen in der Woche können Wermelskirchener Abfälle ganzjährig an der Albert-Einstein-Straße loswerden – Grünschnitt gratis.

Den Kofferraum oder Pkw-Anhänger beladen mit Grünschnitt, Pappe, ein paar alten Elektrogeräten, ein bisschen Bauholz und den gesamten Abfall in einem Rutsch an einem Platz entsorgen – solch ein Angebot wünschen die meisten Bürger in Nähe ihres Wohnortes. Bisher wurden die Wermelskirchener den Müll an der Sammelstelle der Firma Reterra für Gewerbeabfälle an der Albert-Einstein-Straße los. Das wird dort auch künftig möglich sein, aber unter neuer „Flagge“ und erstmalig auf einem kommunalen Wertstoffhof: Den hat der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV), der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, und das Tochterunternehmen AVEA zum 1. Januar dort eingerichtet – mit neuen Öffnungszeiten. Bis auf Sondermüll können Bürger alles an Abfall in haushaltsüblichen Mengen loswerden – sogar gelbe Säcke.

Am Montag werteten Bürgermeister Rainer Bleek und Vertreter des BAV sowie deren Tochterunternehmen REVEA und AVEA das Angebot bei einem Pressegespräch als eine deutliche Verbesserung des Service für den Bürger. „Grünschnitt können die Bürger nun ganzjährig zu den Öffnungszeiten kostenfrei abgeben. Das Problem der langen Warteschlangen ist damit hoffentlich behoben“, hob Bleek hervor. Er erinnerte daran, dass die Grünabfälle aus Privatgärten bisher nur an acht Tagen im Jahr gratis entsorgt werden konnten. Es hagelte Beschwerden über lange Warteschlangen. Die Politik griff das Thema auf.

Info Das sind die neuen Öffnungszeiten Geöffnet ist der kommunale Wertstoffhof von April bis Oktober: dienstag und donnerstag 13 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 12 Uhr,; von November bis März dienstag und donnerstags 11 bis 16 Uhr, samstags 8 bis 12 Uhr. Prüfung Die Bürger müssen am Tor ihren Ausweis vorweisen, ein Mitarbeiter checkt die Abfälle.

Auf dem kommunalen Wertstoffhof können Wermelskirchener nun entgeltfrei Papier, Pappe, Batterien, Altmetall, Korken, Textilien und Schuhe, CDs und DVDs und gelbe Säcke in haushaltsüblichen Mengen entgeltfrei entsorgen. Auf den unteren Plätzen der Sammelstelle sind überall Container in verschiedenen Größen aufgestellt. Ein Mitarbeiter prüfe am Eingang den Abfall, ein anderer weise den Weg zu den entsprechenden Entsorgungsgefäßen. Für einige Abfallarten werden Entgelte verlangt. Für Sperrmüll fallen zehn Euro für eine Kofferraumladung (bis drei Kubikmeter) an, erläuterte Monika Lichtinghagen-Wirths, Geschäftsführerin des BAV. Auch für Bauschutt, Bauholz und Reifen müsse bezahlt werden.

Ein Bürger entsorgte am Dienstag auf dem kommunalen Wertstoffhof größeren Mengen Pappe und Papier. Foto: Solveig Pudelski

Tino Noack, Teamleiter des kommunalen Wertstoffhofs an der Albert-Einstein-Straße, vor dem Elektronikschrott-Container. Foto: Solveig Pudelski