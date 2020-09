Sport in Wermelskirchen : Das Eifgen-Stadion hat jetzt einen Vornamen: Dönges

Wermelskirchen Die Geschäftsführer des neu in Wermelskirchen angesiedelten Unternehmens Thomas Pletsch und Ken Schmidt „tauften“ jetzt offiziell die Anlage.

Einen Vergleich mit VW zog Henning Weber vom SV 09/35-Förderverein bei der Einweihung des Eifgen-Stadions, das nunmehr das Dönges-Stadion ist: „Der lief und lief und wir wachsen und wachsen.“ Mit der Unterstützung der Nullneuner durch das Unternehmen, das gerade am „Autobahn-Ohr“ in Ostringhausen seinen neuen Firmensitz errichtet, hätten beide „Parteien mit Weitsicht“ gehandelt: „Dank Dönges und der Stadt haben wir diese wunderbare Sportanlage geschaffen – da sind wir stolz drauf.“

Das Schild über den Eingangstor zum Kunstrasen-Fußballplatz im Eifgen weist bereits seit Wochen den neuen Stadion-Namen aus. Für den offiziellen Anlass wurde es noch einmal mit Stoff verhangen – den zogen die beiden Dönges-Geschäftsführer Thomas Pletsch (auch Firmen-Inhaber) und Ken Schmidt symbolisch ab. „Zur Summe unseres Engagements für den SV 09/35 wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen“, betonte Pletsch auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach besteht ein Vertrag über zwei Jahre, der sich automatisch um ein Jahr verlängert, wenn er nicht vor Ablauf einer Frist gekündigt wurde: „Unsere Idee ist auf jeden Fall eine Fortsetzung über zwei Jahre hinaus. Das soll eine dauerhafte Partnerschaft sein“, sagten Thomas Pletsch und Ken Schmidt: „Wir wollen unseren Bekanntheitsgrad steigern. Letztlich brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter.“ Die Firma Dönges wolle sich in der Stadt engagieren, in der sie „so schön aufgenommen“ worden sei. Wie Thomas Pletsch erläuterte, hat Dönges derzeit 115 Mitarbeiter: „Am neuen Sitz in Wermelskirchen haben wir Platz für 150 – es ist also Wachstumspotenzial da.“