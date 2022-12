Gemeindeleben in Wermelskirchen Aus der Kolpingsfamilie wird eine Gruppe

In den vergangenen Monaten gab es aber auch schon wieder Treffen: Die Bildungsarbeit wurde wieder aufgenommen, ein Besinnungsabend hat stattgefunden. Die Kolpingsfamilie war unterwegs: bei einer Hafenrundfahrt in Köln und bei der Begegnungswoche in Nümbrecht. „Es ist uns auch immer wichtig gewesen, uns für den guten Zweck einzusetzen“, betont Helga Schröder und erinnert an das große Fastenessen mit verschiedenen Suppen und bis zu 100 Teilnehmern, an Kuchenverkäufe und gemeinsame Karnevalsfeiern mit der Caritas-Heimstatt.