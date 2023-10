Kultur in Wermelskirchen Satter Blues-Rock mit französischem Zungenschlag im Haus Eifgen

Es ist fraglos die basischste Variante des Blues-Rocks, die das französische Quartett zelebriert. Bass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang – mehr braucht die Band nicht. Gut, Leidenschaft natürlich. Aber die ist ja unabhängig vom Genre wichtig. Und bei Stücken wie dem langsamen „In The Hand Of The Blues“, bei dem die Bühne passenderweise in dunkles Rot getaucht ist, ist sie natürlich besonders wichtig. Darüber verfügt die Band in großer Menge.