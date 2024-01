Kultur in Wermelskirchen Absurdes Theater mit zwei Pudelmützen

Genau genommen waren es Sketche, die das Duo präsentierte. Immerhin hatte man das eigene Schaffen mal als „Theater in der Form von Jazz mit dem Ausdruck von Comedy“ bezeichnet. Und offensichtlich hatte man auch seinen Monty Python ganz aufmerksam aufgesogen. So erinnerte etwa die Nummer im Geschäft, in dem man „garantiert keine Einbauküche“ finden würde, doch frappierend an den legendären „Dead-Parrot“-Sketch der Briten. Und auch die Ode an den „pelzigen Käse im Kühlschrank“, zweistimmig dargeboten, atmete den Geist von John Cleese und Co. Dazu trugen sicherlich auch die beiden charakteristischen Mützen bei, die den Aufzug im anthrazitfarbenen Maßanzug herrlich konterkarierten.