Wermelskirchen: Auftrag erteilt  – Planungen fürs funktionale Bad beginnen

Wermelskirchen Eine Vorlaufzeit gibt es nicht mehr: In der vergangenen Woche haben die Planungen für das neue Hallenbad im Hüpptal begonnen. Die Stadt hat den Auftrag an ein Euskirchener Architekturbüro erteilt – ein Spezialist für Bäderbau, teilte Hartmut Schüngel, Leiter des Gebäudemanagements der Stadtverwaltung, im Fachausschuss mit.

Beigeordneter Thomas Marner kündigte an, die Planung für das künftige Hallenbad in einer Sondersitzung vorzustellen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Aber auf jeden Fall im Frühsommer. „Wir haben einen eng gestrickten Zeitplan. Da können wir uns jetzt nicht festlegen.“ Auch Abweichungen von der Ausschreibung wird es nicht geben. „Wir wollen ein funktionales Bad, kein tolles, architektonisch gestaltetes“, machte er deutlich. So wird es auch keine Sauna geben: Käme das jetzt plötzlich als Sonderwunsch, wäre der Zeitplan nicht mehr einzuhalten. „Sie als Ausschussmitglieder können letztlich nur noch bei der Gestaltung der Fassade mitreden“, so der Technische Beigeordnete.