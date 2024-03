Saubere Stadt in Wermelskirchen Mehr als 800 Schüler machen Frühlingsputz

Fast 50 Gesamtschüler sind am Dienstagmittag am Jugendfreizeitpark unterwegs, um Müll aufzusammeln. Sie nehmen mit ihrem Einsatz an der Aktion „Saubere Stadt“ teil, zu der der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) in diesem Jahr zum 49. Mal eingeladen hat. Bevor am Samstag der offizielle Startschuss für die große Sammelaktion in Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen, Hünger und Eipringhausen fällt, erledigen die Schüler ihren Teil schon unter der Woche.