Zukunftsfestival in der Katt Von Saftperlen bis Yoshis Island

Die Stimmung in der Kinderküche in der Katt ist bestens. Am Vormittag ist der Startschuss für das große Zukunftsfestival in der Katt gefallen. „Die Resonanz ist gut. Fast alle Workshops sind ausgebucht“, sagt Kolya Pfeiffer vom Katt-Team. Mit Hilfe von Tente Rollen hat das Team ein ungewöhnliches Programm auf die Beine gestellt – rund um Zukunftsthemen. „Das war für uns auch ein ungewohntes Feld“, sagt Kolya Pfeiffer, „da mussten wir uns auch philosophisch erstmal reinarbeiten.“ Bis Freitag finden in der Katt nun viele Workshops statt, die das Thema „Zukunft“ von verschiedenen Seiten in den Blick nehmen und ganz unterschiedliche Fachleute von außerhalb mit ins Boot holen.