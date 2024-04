„Sport im Park 2024“ in Wermelskirchen Sportler treffen sich unter freiem Himmel

So geht es vielen der Besucher, die sich in Jogginghose und Sportschuhen auf den Weg in die Hüpp-Anlagen gemacht haben. Hier startet an diesem Samstagvormittag die nächste Runde des Projekts „Sport im Park“. Längst hat sich das Programm etabliert, das die Stadt, die heimischen Sportvereine, der Stadtsportverband, der Kreissportbund und die AOK gemeinsam aufgelegt haben. Unter dem Motto „Bewegt älter werden“ gibt es bis zum Herbst jeden Samstagvormittag mindestens ein Bewegungsangebot – in den Hüpp-Anlagen sowie im Dorfpark in Dabringhausen.