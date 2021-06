Konfirmation in Wermelskirchen : Auftakt der Konfirmationen in der Stadtkirche gefeiert

Wermelskirchen Coronabedingt finden in diesem Jahr fünf Festgottesdienste für Jugendliche statt. Die Konfirmanden gehörten zum ersten Jahrgang jener jungen Wermelskirchener, denen ein neues Modell von Konfirmandenarbeit angeboten worden war.

Als die Konfirmanden am Sonntagmorgen mit festlicher Posaunenmusik in die Stadtkirche einzogen, lag ein ungewöhnliches Jahr hinter ihnen. Ihr Konfirmandenunterricht hatte fast ausschließlich unter Corona-Bedingungen stattgefunden – mit Zoom-Treffen, besonderen Aktionen in kleinen Gruppen und einer Rallye. Noch dazu gehörten die zehn Jugendlichen zum ersten Jahrgang jener jungen Wermelskirchener, denen ein neues Modell von Konfirmandenarbeit angeboten worden war. „Wir hatten in der Vergangenheit den Eindruck, dass die Jugendlichen den Konfirmandenunterricht irgendwo zwischen Schule, Sport und Musik unterbringen mussten und dass das für sie oft mit Stress verbunden war“, erzählt Pfarrer Volker Lubinetzki. Die Konfirmanden waren oft platt, wenn sie sich einmal in der Woche im Gemeindehaus trafen. Also traf die Evangelische Kirchengemeinde samt aller Bezirke einen Beschluss: Konfirmanden und ihre Eltern sollten sich entscheiden dürfen. In Hünger wurde weiterhin ein Modell mit wöchentlichen Treffen angeboten, in der Stadt lud das Team mit Pfarrer Volker Lubinetzki, Vikarin Sarah Kannemann und der Tenter Diakonin Trixi Fischer zu monatlichen Treffen am Samstag mit gemeinsamem Essen ein. 42 Jugendliche meldeten sich für das Samstags-Konzept an, 13 für den Konfirmandenunterricht in Hünger.