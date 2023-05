Kriminalität in Wermelskirchen Aufmerksame Discount-Mitarbeiter überführen Taschendieb

Am Dienstag, 16. Mai, wurde die Polizei zu einem Discounter in der Thomas-Mann-Straße in Wermelskirchen gerufen, nachdem ein unbekannter Mann die Geldbörse einer Seniorin entwendet hatte und von zwei Mitarbeitern des Geschäftes im näheren Umfeld in der Bahnhofstraße festgehalten wurde. Durch hinzugezogene Polizeibeamte konnten beide Örtlichkeiten zeitgleich aufgesucht werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.