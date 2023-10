150 Jahre "Haus der Begegnung" in Wermelskirchen Auf Zeitreise in der alten Villa Kattwinkel

Zur Begrüßung im großen Saal hat Sonja Raschkowski den Brief von Carol Snider mitgebracht. Die Urenkelin von Adele Kattwinkel, die in den USA wohnt, hat Grüße gemailt: „Ich bin heute in Gedanken bei euch“, hat sie geschrieben, „und ich würde so gerne an den Aktivitäten teilnehmen in den gleichen Mauern, in denen meine Urgroßmutter und ihre Geschwister vor mehr als 100 Jahren fröhlich gespielt haben.“ In ihrem Brief erzählt sie auch von ihrer eigenen Enkeltochter: Adayla. „Benannt nach ihrer Ururur-Großmutter“, erzählt Carol Snider und hat ihren Zeilen ein Foto des Mädchens beigelegt. Vielleicht schon im nächsten Jahr wolle sie selbst Wermelskirchen und die Villa besuchen, kündigt die 65-Jährige an. Fürs erste helfen den Besuchern am Samstag aber die engagierten Organisatoren des Geschichtstags, um in die spannende Familiengeschichte der Kattwinkels einzusteigen. Sonja Raschkowski und Nadine Theißen haben Fotos und Stammbäume aus den heimischen Archiven gesammelt.