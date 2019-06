Krankenhaus Wermelskirchen : Auf Privatstation 2 wird wieder gearbeitet

Ein Blick in die Privatstation 2 während der Umbauarbeiten unter der Leitung des Generalunternehmers. Derzeit kann die Station nicht betreten werden, so die Krankenhausleitung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Umbauplanungen im Krankenhaus nach dem Baustopp sind abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme rechnet die Geschäftsführung Anfang 2020. Es wird deutlich teurer als die eingeplanten 1,5 Millionen Euro.

Eigentlich sollte die Privatstation 2 im Krankenhaus Wermelskirchen nach dem Umbau schon über ein Jahr in Betrieb sein. Doch nachdem die Geschäftsführung dem Generalunternehmer gekündigt hat, verzögert sich die Fertigstellung weiter. Inzwischen sieht Geschäftsführer Christian Madsen jedoch Licht am Ende des Tunnels: Anfang 2020 soll die Station bezogen werden. Einen genauen Termin gibt es dennoch nicht. Was diese Verzögerung an Mehrkosten bringt, dazu gibt es keine Aussage. Aber es wird sicher teurer als die eingeplanten 1,5 Millionen Euro.