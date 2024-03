Bergischer Geschichtsverein in Wermelskirchen Auf den Spuren von Lehrer Dörpfeld

Pünktlich zum 200. Geburtstag Friedrich Wilhelm Dörpfelds hatte der Bergische Geschichtsverein in Wermelskirchen den Referenten aus Wuppertal zum Vortrag ins Gemeindezentrum am Markt eingeladen – und mit ihm einen Historiker, der bereits Mitte der 1970er-Jahre ein Buch über Dörpfeld vorgelegt hatte. „Den größten Teil seines Lebens hat Dörpfeld in Wuppertal verbracht“, räumte Burkhard Stock vom Geschichtsverein ein – aber er sei doch ein Sohn Wermelskirchens. Und deswegen wolle sich der Geschichtsverein auch um ein ehrendes Andenken für den Reformpädagogen bemühen – über den Straßennamen und den alten Schriftzug an der ehemaligen Dörpfeldschule hinaus. Wie dieses ehrende Andenken aussehen könnte, wusste Stock zu berichten: Er präsentierte den Zuhörern eine alte Gedenktafel, die aktuell am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal hängt – das seinen Namen dem Sohn Dörpfelds verdankt. Für den Vortragabend hatte die Schule zugestimmt, die Tafel abzuschrauben und leihweise nach Wermelskirchen zu bringen. „Wir finden jetzt allerdings, dass diese Tafel auch genau hierhin gehört“, betonte Stock. Schließlich erinnere sie an das Geburtshaus von Friedrich Wilhelm Dörpfeld – und das habe in Sellscheid 110 gestanden, bevor die Stadt es in den 1970er-Jahren hatte abreißen müssen. „Wir werden versuchen, für die Tafel eine Lösung zu finden“, kündigte Stock an – und überließ das Mikrofon dann Prof. Klaus Goebel.