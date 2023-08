Volksfest in Wermelskirchen Auf dem Krammarkt herrscht gedämpfte Stimmung

Auf die Stammkunden setzen auch Jürgen und Sandra Steder am Bürstenstand. „Wir können uns eigentlich nicht beklagen“, sagt er, „die Leute kommen oft mit gezielten Fragen zu uns und kaufen dann auch ein.“ Sabine Otten, die ihren Wagen genauso wie Familie Steder an der Katt aufgebaut hat, ist am Samstagnachmittag weniger glücklich. „Heute sind viele Menschen hier“, sagt sie und blickt auf ihre riesige Teeauswahl, mit der sie zum ersten Mal zum Krammarkt gekommen ist: „Die Kauffreude ist aber verhalten.“