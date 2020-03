Unfall in Dabringhausen : Pkw stößt mit einem Linienbus zusammen

Dabringhausen Am Donnerstage kurz nach 14 Uhr, kam es auf der Kreuzung L 101/K 18 Hilgener Straße in Dabringhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Gelenkbus, bei eine Person verletzt wurde.

Ein 48-jähriger Wermelskirchener befuhr mit seinem Audi die L 101 aus Altenberg kommend in Richtung Dhünn, der Gelenkbus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, kam aus der Hilgener Straße und wollte nach links auf die L 101 in Richtung Altenberg einbiegen. Der Busfahrer hielt vorschriftsmäßig am Stop-Zeichen an, um dem Verkehr auf der Landstraße die Vorfahrt zu gewähren. Als er dann einbog, krachte der Audi im Kreuzungsbereich in die linke Seite des Busses und wurde stark beschädigt. Zudem verletzte sich der Autofahrer leicht, benötigte aber keinen Rettungswagen.