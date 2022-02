Fraktion entscheidet sich für Schulform und Standort : Auch Büfo will eine Gesamtschule am Standort Weyersbusch

Wermelskirchen Nach SPD, Grünen und FDP legt sich das Bürgerforum ebenfalls auf die Gesamtschule als Nachfolgeform der Sekundarschule fest. Obendrein wird die Stadtratsfraktion für den heutigen Sekundarschulstandort votieren.

Wichtig wäre dem Büfo, dass es sich bei einer Gesamtschule am Weyersbusch nicht um eine „Kompromiss-Schule“ oder „Schule zweiter Klasse“ handele, betonte Büfo-Chef Oliver Platt: „Geld, was die Stadt im Vergleich zu einem Schulneubau an der Rot-Kreuz-Straße spart, muss in eine vernünftige Ausstattung gesteckt werden.“ Dazu gehörten nachhaltige Konzepte bei Bau und Umbau sowie im Schulbetrieb, fügte Miriam Schöpp an. Es dürfe keineswegs der „Sparfuchs hochgehalten“ werden, forderte Oliver Platt, denn: „Wir wollen eine hervorragende Gesamtschule, die nach oben blickt: Sie soll sich mit dem guten Ruf der Remscheider Sophie-Scholl-Gesamtschule messen können.“ Letztlich wären weder eine Realschule in Wermelskirchen noch das Fahren von Schülern zu Schulen in Nachbarstädten eine Alternative zur Gesamtschule. Und ein Schulneubau an der Rot-Kreuz-Straße „nicht bezahlbar“. Platt weiter: „Durch die allerorts schlechte Akzeptanz der Sekundarschule ist das Glas nun halb leer. Die neue Gesamtschule braucht gutes Marketing.“ Deshalb hoffe er auf eine Entscheidung mit großer politischer Mehrheit: „Die suchen wir jetzt gemeinsam.“