Behinderte in Wermelskirchen : Auch Beirat fordert zweites Impfzentrum

Wermelskirchen Immer häufiger äußern Bürger mit Einschränkungen Bedenken am Impfzentrum in Bergisch Gladbach.

Ein leichterer Weg zur Corona-Schutzimpfung – und vor allem sollte dieser barrierefrei sein. Die Forderung von Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück, dass im Nordkreis ein zweites Impfzentrum oder zumindest dezentrale Impfstellen eingerichtet werden, findet im Beirat für Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen volle Unterstützung. Zwar ist den Verantwortlichen bewusst, dass große Impfzentren eingerichtet werden, weil der Impfstoff gekühlt werden muss und möglichst viele Menschen in kurzer Zeit geimpft werden müssen. Aber an den Beirat wurden in den vergangenen Tagen auch immer wieder verschiedenste Bedenken von Bürgern mit Einschränkungen bezüglich des Impfzentrums in Bergisch-Gladbach herangetragen.