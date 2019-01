Amtsleiterin: „Es fehlen auch Fachkräfte“ : ASD kämpft mit steigenden Fallzahlen

Allein ohne Eltern und Angehörige in der Fremde: Das Jugendamt kümmert sich auch um unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. Foto: dpa/Birgit Reichert

Wermelskirchen In Wermelskirchen ist der Allgemeine Soziale Dienst an das Jugendamt gekoppelt. Ständig wird an der Verbesserung der Abläufe gearbeitet, um die Qualität der Leistung zu verbessern und die Belastung der Mitarbeiter zu verringern.

Von Stephan Singer

In 2017 erlebte der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) oder auch Bezirkssozialdienst ein „Super-Gau“-Jahr. Der bei der Wermelskirchener Stadtverwaltung im Jugendamt angesiedelte ASD, der unter dem Slogan „Schützt die Kinder deiner Stadt“ arbeitet, musste in 2017 stattlichen 61 Meldungen im Bereich Kinderschutz nachgehen. „So viel wie wir hoffentlich nie wieder haben werden“, kommentiert Wermelskirchens Jugendamtsleiterin Barbara Frank diese Zahl. Als Vergleich nennt Frank die Meldungszahl von 37 im Jahr 2012 und 32 in 2018 (bis zum 31. Oktober).

Insgesamt müsse der Wermelskirchener Bezirkssozialdienst mit einer Steigerung der Fallzahlen, mit denen sich der ASD beschäftigen muss, von 20 Prozent umgehen. „Es gibt Schwankungen, aber die Tendenz ist eindeutig“, betont Barbara Frank gemeinsam mit der ASD-Sachgebietsleiterin Janina Decker. So schlugen in 2012 noch 212 ASD-Fälle zu Buche, in 2017 bereits 263 und im vergangenen Jahr (bis Ende Oktober 2018) 223.

Info Ämterübergreifende Hilfe anbieten Der ASD soll zielgruppen-, problem- und ämterübergreifend Hilfe anbieten. Als größter Dienst und wesentlicher Garant sozialer Grundversorgung innerhalb einer Kommune, so der Auftrag des Gesetzgebers, kann er organisatorisch dem Jugendamt, dem Sozialamt oder dem Gesundheitsamt zugeordnet sein oder als eigenständiges Amt fungieren. Grundsätzlich ist der ASD auf die Bereiche Kinder, Jugendliche, Familie und Erziehung ausgerichtet.

Unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, die in die Obhut des Jugendamtes gelangen, spielen dabei eine Rolle – um 20 geflüchtete Kinder und Jugendliche kümmert sich das Amt derzeit, was Deckungsgleich mit der Zuweisungsquote des Landes für die Stadt Wermelskirchen ist. „Die Erfahrung zeigt, dass eine Weiterbetreuung über das 18. Lebensjahr hinaus meist erforderlich ist“, betont Janina Decker.

Ein Problem, das längst nicht mehr nur den ASD betrifft, benennt Barbara Frank: „Wir spüren den Fachkräftemangel.“ Noch zum Jahresende hat die Stadtverwaltung eine solche Stelle ausgeschrieben. „Nach außen hin sieht der Stellenplan gut besetzt aus“, sagt Barbara Frank. Urlaub, längere Krankheiten und Personalfluktuation wegen der starken Belastung durch die Aufgabe seien darin jedoch nicht berücksichtigt. Wie solch eine Belastung aussehen kann, deutet die Jugendamtsleiterin an: „Rücken Mitarbeiter zu einem Hausbesuch aus, weiß man nicht immer, wer hinter der Tür wartet oder in welcher Verfassung derjenige ist.“ Zur Sicherheit verfügen die Mitarbeiter über eine Software für den PC sowie eine entsprechende App auf dem Diensthandy, mit denen sich Alarmierungen in Notsituationen auslösen lassen.

Den geringsten Teil der Fälle, in denen der ASD tätig werde, mache eine Vermittlung von Kindern oder Jugendlichen in eine Vollzeitpflege (33 in 2018 bis Ende Oktober) aus, den größten Teil bildeten ambulante Hilfen (80 in 2018 bis Ende Oktober), erläutert Barbara Frank, die den Dienst als Beratungs-, Vermittlungs- und Wächter-Instanz beschreibt.

Das Zeitproblem der Mitarbeiter würde abgesehen von der Personalsituation durch die Dokumentationspflicht verschärft – diese Arbeit nehme zwei Drittel der gesamten Tätigkeit ein. Ein wichtiger Baustein zur Entlastung habe sich seit zwei Jahren unproblematisch bewährt, meint die Jugendamtsleiterin: „Wir haben die Öffnungszeiten auf dienstags und donnerstags komprimiert.“ Damit gemeint sind quasi „Sprechstunden“ und nicht die Arbeitszeiten oder die der Erreichbarkeit.