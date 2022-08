Neue Zahlen von der Agentur für Arbeit : Weniger freie Stellen als im Vorjahr

Rhein-Berg Die Arbeitslosigkeit im Rheinisch-Bergischen Kreis nahm im vergangenen Monat zu. Die rheinisch-bergischen Arbeitgeber meldeten dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur für Arbeit und Jobcenter im Juli 305 Stellen.

Mit 1880 Arbeitslosmeldungen und 1203 Abmeldungen stieg im Rheinisch-Bergischen Kreis die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Juli auf 8599 (plus 664 Arbeitslose oder plus 8,4 Prozent gegenüber Vormonat). Das sind 882 Arbeitslose (9,3 Prozent) weniger als im Vorjahr.

In den vier Juni-Wochen stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung um 154 (plus 5,2 Prozent) auf 3119 Personen. Zum Vorjahr ist das ein Minus von 943 Personen bzw. von 23,2 Prozent. Im Bereich der Grundsicherung stieg sie um 510 (plus 10,3 Prozent) auf 5480 Personen – im Vergleich zum Vorjahr sind das 61 Personen mehr (plus 1,1 Prozent).