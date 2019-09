Amtsgericht Wermelskirchen : 58-Jähriger kassierte Arbeitslosengeld zu Unrecht

Wermelskirchen Ein 58-jähriger Mann aus Burscheid bekam Arbeitslosengeld, obwohl er bereits in einem Arbeitsverhältnis war. Nicht sehr überzeugt, ließ der Richter dennoch die Milde walten.

Wenn eines zum anderen kommt, bleiben manchmal die wichtigen Dinge auf der Strecke. Dass man damit auch vor Gericht landen kann, musste ein 58-jähriger Mann aus Burscheid nun machen. Er hatte in der Zeit vom 23. Juli bis zum 31. August des Vorjahres Arbeitslosengeld bekommen, obwohl er sich bereits seit dem 23. Juli wieder in einem Arbeitsverhältnis befand – und nicht erst seit dem 1. September, wie er es ursprünglich angegeben hatte. „Ich war lange krank, fast anderthalb Jahre. Dann wurde eine Glutenunverträglichkeit diagnostiziert, ich bin bei der Arbeit eingeschlafen, hatte einen Unfall, bei dem ich mir den Finger ausgerenkt hatte“, zählte der 58-Jährige in der Verhandlung am Amtsgericht Wermelskirchen auf, was ihm alles widerfahren war.