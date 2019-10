Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach : Arbeitsagentur sieht Qualifizierung als oberstes Ziel

Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach

Rhein-Berg Verwaltungsausschuss unterstützt Ausrichtung der Arbeitsagentur.

Der Verwaltungsausschuss der auch für Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald zuständigen Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach trifft sich viermal im Jahr, um über aktuelle Entwicklungen zu diskutieren. In seiner jüngsten Sitzung stand der Fachkräftemangel im Mittelpunkt, der immer mehr Ebenen der Region betrifft. Vielen Unternehmen in Handwerk und Industrie gelingt es nicht mehr, die erforderlichen Fachkräfte zu rekrutieren und offene Stellen zeitnah zu besetzen.