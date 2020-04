Wermelskirchen : Auf ein Wiedersehen nach der Krise

Michael Dierks ist Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen. Foto: Stephan Singer/Singer, Stephan (sng)

Wermelskirchen Achim Stollberg von der „Katt“ und Michael Dierks vom Haus Eifgen beschreiben, wie die Arbeit in Zeiten der Corona-Krise weitergeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Seit Mitte März gibt es in der Stadt keinerlei kulturelle Veranstaltungen mehr. Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass das kulturelle Leben zum Stillstand gekommen ist. Das betrifft natürlich jeden Verein genauso wie die großen Kulturveranstalter – die Kattwinkelsche Fabrik und das Haus Eifgen.

„Wir mussten seit Beginn der Corona-Krise 21 Konzerte und zwölf geschlossene Gesellschaften absagen“, sagt Michael Dierks von der Kulturinitiative Wermelskirchen, Achim Stollberg von der Katt ergänzt: „Bei uns waren es bislang 16 Veranstaltungen – darunter einige ausverkaufte Termine.“ In beiden Häusern fand die letzte Veranstaltung am 11. März statt. In der Katt war es ein Dia-Vortrag von Carsten Grüttner zum Thema „Abenteuer – Weltreise per Rad“, im Haus Eifgen das Konzert mit der Peter Nonn Blues Band. „Wir hatten da schon auf entsprechend großzügige Bestuhlung umgestellt“, beschreibt Stollberg die sich anbahnende Krise.

Achim Stollberg ist der künstlerische Leiter der Kattwinkelschen Fabrik. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Unterstützung auch für Kreativwirtschaft Hilfen NRW-Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat am 23. März gesagt: „Kultur ist kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten leistet.“ Achim Stollberg wünscht sich, dass der Kreativwirtschaft möglichst umfassend geholfen wird. „Viele Töpfe sind aber wohl bereits ausgeschöpft. Ob es am Ende reicht, wird man später erst beurteilen können.“ Verwendung Michael Dierks lobt die schnelle Auszahlung der Soforthilfen. „Empfänger müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass die Verwendung der Hilfen nachgewiesen werden muss.“

Im Moment seien sowohl er als auch Dierks vollauf damit beschäftigt, Termine zu verschieben. „Ich spiele im Moment Kalender-Tetris“, übt sich der Katt-Chef in Galgenhumor. Das sei nicht einfach, bestätigt Dierks. „Wir können kaum Ersatztermine anbieten, da wir das restliche Jahr über praktisch komplett ausgebucht sind.“ Stollberg ergänzt: „Wir sind ja nicht die einzigen Veranstalter. So ziehen sich konkrete Absprachen oft einige Tage hin. Ansonsten nutzen wir die Zeit, um die Haustechnik zu warten, die Räume zu entrümpeln und in aller Ruhe neues Künstlermaterial zu sichten.“

Die Vorstände der Kulturinitiative und der Eifgen-Genossenschaft seien im Wochenrhythmus im Gespräch, um die weitere Lage, auch in Bezug auf aktuelle politische Entscheidungen, zu beurteilen. „Wir sind auch über die sozialen Medien und unsere Website im engen Kontakt zu Publikum und Mitgliedern“, betont Dierks.

Die Dauer eines solchen kulturellen Lockdowns ist schwer abzuschätzen. Auch mit seinen Folgen. „Wir könnten bis Ende des Jahres einen kompletten Ausfall überstehen. Da zeigt sich die Vorteile eines gemeinnützigen Vereins mit ehrenamtlicher Arbeit“, sagt Dierks. Stollberg hingegen gibt sich kämpferisch und betont: „Es wäre fatal, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und nur abzuwarten. Bei aller gebotenen Vorsicht und den entsprechenden Maßnahmen, die im Moment Bestand haben müssen, sollten wir positiv in die Zukunft blicken.“ Insgesamt stelle er sich indes schon auf einen längeren Zeitraum ein. „Zumindest dann, wenn man die getroffenen Maßnahmen für Sport, Theater, Kabarett und Konzerte ernst nimmt.“

Kreative Menschen, ob nun professionell oder im Hobby, suchen sich derzeit andere Methoden, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben – Stichwort: Online-Konzerte. Eine echte Kompensation für ausgefallene Auftritte könne er da nicht sehen, sagt hingegen Dierks. „Ich empfinde das als ein wenig inflationär und in vielen Teilen auch qualitativ fragwürdig.“ Er könne sich hingegen schon eine Livestreaming-Situation gegen Bezahlung in Zusammenarbeit mit den lokalen Anbietern vorstellen. „Es gibt verschiedene gute Plattformen, mit denen das möglich wäre“, sagt Dierks. Stollberg sieht darin eine Möglichkeit, etwas Kultur zu den Menschen zu bringen. „Ein Ersatz für das Erleben von Kultur im Konzertsaal oder dem Theater kann das aber in keiner Weise sein.“