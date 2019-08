Kontrollen auch in Wermelskirchen : Arbeiten am Trinkwassernetz – BEW lässt Hydranten überprüfen

Die BEW lässt turnusmäßig die Hydranten überprüfen. Foto: BEW

Wermelskirchen/Hückeswagen 7700 Absperrorgane im Wasserleitungsnetz der BEW werden in diesen Tagen überprüft. Die Arbeiten in Wermelskirchen laufen bis Ende dieser Woche, die in Hückeswagen beginnen am kommenden Montag.

. Alle acht Jahre lässt der auch für Wermelskirchen und Hückeswagen zuständige Energieversorger Bergische Energie- und Wasser (BEW) in einem rollierenden Verfahren ihre 7700 Absperrorgane im Wasserleitungsnetz überprüfen. Nach sechswöchigem Einsatz werden die Arbeiten in Wermelskirchen voraussichtlich noch bis Ende dieser Woche andauern. Ab Montag, 5. August, werden dann Wasserabsperrorgane in Hückeswagen bis voraussichtlich Anfang September überüberprüft. Die Firma Hawle Service wird die Arbeiten im Auftrag der BEW durchführen.

Bei der Wartung wird der Hydrant gespült, um eventuelle Inkrustierungen zu lösen und seine Funktion zu prüfen. In der Regel liegen Absperrorgane und Hydranten im öffentliche Bereich, in wenigen Fällen müssen auch Privatgrundstücken betreten werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Mitarbeiter der BEW und der Firma Hawle Service können sich ausweisen. Informationen gibt es auch bei der BEW unter Tel. 02267 686-810. Die Versorgung mit Wasser und die Löschwasserbereitstellung muss nach Angaben der BEW absolut zuverlässig sein. Deshalb werde jedes Jahr in die Erneuerung, Instandhaltung und Überprüfung des Wasserleitungsnetzes investiert. Etwa 72.000 Menschen in Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth werden von der BEW über eine Fläche von 244 Quadratkilometer über 690 Kilometer Wasserleitungen täglich mit frischem Trinkwasser versorgt.

„Die Bedeutung von Trinkwasser als unverzichtbares Lebensmittel nimmt seit Jahren stetig zu, und sowohl wir als Wasserversorger als auch unsere Kunden gehen sorgfältig mit der kostbaren Ressource um“, sagt Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze. „Beim Spülen der Wasserarmaturen wird Wasser verbraucht. Die Spülung ist für die Funktionsprüfung erforderlich, um die Versorgungssicherheit und die Bereitstellung von Löschwasser jederzeit zu gewährleisten. Selbstverständlich wird dabei nur so viel Wasser wie notwendig verbraucht. Es sieht meist mehr aus als es ist.“

Das Wermelskirchener Rohrleitungsnetz für die Trinkwasserversorgung ist 221 Kilometer lang, hat 1827 Absperrorgane und 1245 Hydranten. Das Hückeswagener Rohrleitungsnetz für die Trinkwasserversorgung ist 205 Kilometer lang, hat 1204 Absperrorgane und 886 Hydranten.

