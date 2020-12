Masken-Versorgung in Wermelskirchen : Vorbereitung auf den Ansturm

Wermelskirchen Ab frühstens Dienstag sollen kostenlos FFP2-Masken an Personen aus Risikogruppen ausgegeben werden können. Apotheker erwarten eine hohe Nachfrage.

Ab frühestens morgen, Dienstag, dürfen sich Personen aus Risikogruppen kostenlos jeweils drei FFP2-Masken abholen. Die Apotheker in Wermelskirchen bereiten sich auf einen Ansturm vor – denn eine erhöhte Nachfrage gab es schon in den vergangenen Tagen, seit die Idee vorigen Mittwoch bekannt wurde. Die hohe Nachfrage gibt wohl einen Vorgeschmack darauf, was kommen wird, wenn die Regelung für den gratis Atemschutz tatsächlich in Kraft tritt – das soll frühestens am morgigen Dienstag der Fall sein.