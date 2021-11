Infrastruktur in Wermelskirchen : Gute Resonanz bei erstem AOK-Beratertag

AOK-Außendienstmitarbeiter Leonardo Margheriti macht testweise Station in Wermelskirchen und will vor Ort helfen, beraten und unterstützen – wie hier im Gespräch mit Ilse Fritz. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Auf Drängen der Senioren und der Stadt bietet die Krankenkasse testweise Beratungszeiten im Rathaus an – alle zwei Wochen am Dienstagnachmittag.

Eine der Ersten am Dienstagnachmittag ist Ilse Fritz. „Ich bin sehr erleichtert, dass die AOK wieder persönlich in Wermelskirchen berät“, sagt die Dabringhausenerin. Viele Fragen könnten doch an einem Tisch deutlich leichter geklärt werden als am Telefon. „Und der Weg nach Bergisch Gladbach ist für mich weit“, sagt sie. Also hat sie die Nachricht, dass die Krankenkasse ab sofort testweise Beratungszeiten im Rathaus anbietet, sehr begrüßt. Vor ihr nimmt gerade eine andere ältere Dame am Beratungstisch Platz – Ilse Fritz wartet geduldig bis sie dran ist.