Die Freileitung wurde durchtrennt : Oberhebbinghausen ohne Telefon

Wermelskirchen Anwohnerin berichtet von mehrmals durchtrennter Freileitung.

Von der Außenwelt abgeschnitten fühlen sich die Anwohner der Hofschaft Oberhebbinghausen. In der Nacht zu Mittwoch ist das Telekomkabel beschädigt worden. „Fünf Haushalte haben keine Telefon- und Internetverbindung. Weil ich einen Hybridanschluss habe, kann ich noch telefonieren“, berichtet Christiane Middelmann, die in einem der betroffenen Häuser wohnt und dort eine eigene Praxis betreibt, am Bürgermonitor dieser Redaktion. „Eine 88-jährige Nachbarin hat Geburtstag, niemand kann ihr telefonisch gratulieren.“