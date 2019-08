Ein Problem, das in Wermelskirchen zum Himmel stinkt : Anwohner beschwert sich über Hundehäufchen

Ein Problem, das in Wermelskirchen zum Himmel stinkt

Mike Blasberg, Anwohner der Telegrafenstraße, ärgert sich über nicht entsorgte Hundehäufchen in der kleinen Grünfläche am Kreisel. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Mike Blasberg wohnt an der Telegrafenstraße und beobachtet das Fehlverhalten einige Gassigeher.

Der kleine Park im Dreieck Telegrafenstraße, Obere Remscheider Straße und Brückenweg könnte eine Oase in der Innenstadt sein, wo Menschen auf einer Bank Platz nehmen und eine Verschnaufpause zwischen den Erledigungen einlegen. Bei derzeit hochsommerlichen Temperaturen unter Schatten spendenden Bäumen. Wäre da nicht ein Problem, das zum Himmel stinkt. „Leider wird dieser Park öfters als Hundetoilette benutzt, ohne dass die Besitzer die Häufchen entfernen“, beklagt Mike Blasberg das Verhalten mancher Hundebesitzer. Er wohnt gegenüber und kann beobachten, dass einige Gassigeher nach dem „Geschäft“ ihres Hundes einfach weitermarschieren. „Das stinkt bei heißem Wetter fürchterlich. Ich rieche es sogar oben in meiner Wohnung“, sagt der Wermelskirchener. Diesen Zustand wolle er nicht länger hinnehmen. Er wandte sich an diese Redaktion und habe sich außerdem einen Termin bei Bürgermeister Rainer Bleek geben lassen, um seine Beschwerde und Anregungen vorzutragen.