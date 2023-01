Kriminalität in Tente Anwohner beobachten Flucht von Einbrechern

Nachbarn eines Einfamilienhauses in Tente beobachteten die Flucht zweier Einbrecher, die nach Polizei-Angaben am Dienstag, 10. Januar, zwischen 10.05 und 10.20 Uhr in das Haus eingebrochen waren. Demnach beobachteten die Anwohner zwei 35 bis 40 Jahre alte Täter dabei, wie sie aus dem Haus in Richtung eines nahegelegenen Parkplatzes flüchteten und in einen Pkw stiegen. Das Fluchtfahrzeug hatte laut den Zeugen-Aussagen das Kennzeichen DB 750 H.