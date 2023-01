Verkehr in Wermelskirchen „Anstoß“ für einen Radweg an der L 409

Auch wenn aktuell für Fahrradfahrer die Nutzung des Gehwegs entlang der L 409/Dhünner Straße vom Hüpp-Park in Richtung Dhünn erlaubt ist (in Gegenrichtung übrigens nicht), handelt es sich dabei nicht um einen Fahrradweg. Das betonte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr. Ein Fahrradweg, der als solcher formell ausgewiesen und ausgebaut ist, soll aber her. Diese Zielsetzung verabschiedete die Politik mit der Freigabe für die Stadtverwaltung zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie.