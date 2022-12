Hoffnung in Wermelskirchen Im Kirchenasyl neue Hoffnung gefunden

Die Leichtigkeit hat seine Gesichtszüge jetzt verlassen. „Das waren schlimme Jahre“, sagt Anmar Aljadooa. Sein langer Weg beginnt, als er 2015 mit seiner Familie aus dem Irak in die Türkei flieht. Von dort aus macht er sich erstmal alleine auf den Weg Richtung Europa. Am 15. September trifft er in Dortmund ein. „Am Anfang hat sich das richtig angefühlt“, sagt er, „endlich musste ich keine Angst mehr haben. Ich war frei.“ Aber das Gefühl währt nicht lange. Inzwischen haben sich auch seine Eltern auf den Weg nach Europa gemacht. Die Chancen auf Asyl in Deutschland scheinen ihnen schlecht. „Damals kamen so viele Menschen“, sagt Anmar Aljadooa. Also ziehen sie weiter Richtung Belgien: Hier stellt die Familie einen Antrag auf Asyl. Und hier lernt Anmar Aljadooa seine Baneen kennen. Jetzt hellt sich sein Gesicht wieder auf – es ist ein breites Strahlen, das er zeigt. Aber sein schmerzvoller Weg ist in Belgien nicht zuende. Zweimal wird sein Antrag abgelehnt. In ihrer Not flieht die Familie zurück nach Deutschland. „Meine Eltern gingen daran kaputt“, sagt Anmar Aljadooa, „sie kehrten in die Türkei zurück.“ Nach der Wartefrist stellt Anmar Aljadooa einen Asylantrag in Deutschland. Er wird abgelehnt und nach Belgien abgeschoben. In den folgenden vier Jahren schiebt ihn Deutschland insgesamt vier Mal ab. Als er sich Anfang 2021 mal wieder nach Deutschland zu Baneen durchgeschlagen hat, mit der er inzwischen verlobt ist, sitzt er irgendwann im Waschcafé und fleht Brigitte Krips um Hilfe an. Er brauche nur ein bisschen Zeit, um endlich in Ruhe heiraten zu können, um nicht während des Wartens auf das Ende der Frist, um einen neuen Asylantrag stellen zu können, wieder abgeschoben zu werden. So kommt das Thema Kirchenasyl auf den Tisch. „Ich hatte erst etwas Angst“, sagt Anmar Aljadooa, „ich wollte meine Religion nicht aufgeben.“ Aber das erwarten die Menschen in Neuenhaus auch gar nicht. „Es hat sich wie Zuhause angefühlt“, sagt der Iraker über seine Zeit im Kirchenasyl. Seine Verlobte und Freunde können ihn besuchen, und Anmar Aljadooa nimmt am Gemeindeleben teil, er unterstützt die Ehrenamtlichen, wird zum Freund und verscheucht auch bei Skeptikern die letzten Zweifel.