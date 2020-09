Trockenschäden auch in Wermelskirchener Wäldern : Anhaltende Dürre erfasst auch Mischwälder

Wermelskirchen Regionalforstamt warnt vor dem Betreten der Wälder: Ast- und Kronenbrüche nehmen zu. 15 bis 20 Buchen im Stadtforst sind schon vertrocknet.

Auch Nichtforstleuten, die den bergischen Wald mit aufmerksamen Augen sehen, fällt auf: Der Wald verliert seine grünen Farbtöne! Und das schon seit vier Wochen, berichtet der Wermelskirchener Revierförster Stefan Springer. Nicht nur die Borkenkäfer-Schäden in den Nadelwäldern schreiten unaufhaltsam fort. Auch zahlreiche Laubbäume zeigen schon ihr Herbstbild. Bereits in der ersten Augusthälfte sind viele Kronen von Buchen, Birken oder Ahorn braun geworden.

„Diese vorzeitige Herbstfärbung ist Folge akuter Trockenschäden“, so Kay Boenig, Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land. Betroffene Bäume könnt en keine ausreichenden Reservestoffe mehr einlagern und Knospen bilden. „Sie werden zum Teil in den nächsten Jahren nicht wieder austreiben“, so Boenig. „Leider halten vor allem unsere mittelalten und alten Buchen, die an viel Wasser gewöhnt sind, der seit drei Jahren anhaltenden Dürre im Bergischen Land nicht mehr stand.“