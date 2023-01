Prozess um Brandstiftung in Wermelskirchen Angeklagter wollte 50 Milliarden Euro zum Abtransport von Atombomben abheben

Es war ein Sonntag, ziemlich genau vor einem Jahr, als ein 28-Jähriger, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, in der Geschäftsstelle der Sparkasse an der Telegrafenstraße einen Brand gelegt haben soll. Deswegen muss sich der Wermelskirchener seit Ende des Vorjahres vor dem Landgericht verantworten. Die Tat soll er im Zustand einer paranoiden Schizophrenie begangen haben und daher wird auch geklärt, ob er dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung muss.