Wegen Ruhestörung vor Gericht : Angeklagter und Zeugen verfangen sich vor Gericht in Widersprüche

Foto: Tim Kronner

Wermelskirchen (wow) Ein Fall einfacher Ruhestörung, zu dem Mitte Januar die Polizei gerufen wurde, hatte sich im Verlauf des Einsatzes zu einer Anklage wegen Widerstands gegen Polizeibeamte entwickelt. Der wurde nun vor dem Amtsgericht verhandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Gegen drei Uhr morgens waren die Polizeibeamten zu einer Wohnung in der Handelsstraße gerufen worden. Als die Beamten an der fraglichen Tür, aus der auch laute Geräusche tönten, klingelten, öffnete sich diese schließlich – ihnen gegenüber stand ein junger Mann mit nacktem, blutüberströmtem Oberkörper. Aus der Wohnung drang deutlich der Geruch nach Marihuana. Die Situation präsentierte sich den Polizisten unübersichtlich, so dass sie die Personalien der Anwesenden aufnehmen wollten.

Einer der Polizeibeamten betrat die Wohnung, um sich darin umzusehen, was mit dem Blut auf dem Körper des jungen Mannes begründet wurde, der selbst keine Wunden aufwies. Er habe sich im betrunkenen Zustand verletzt, als er vom Sofa gefallen war, sagte der 20-Jährige zur Begründung. „Das Blut stammte von meinem Bekannten, der mich auffangen wollte und sich dabei an einer Glasscherbe verletzt hatte“, sagte der Angeklagte. In der Folge hatten die Polizisten angegeben, dass sich der 20-Jährige ruckartig in Richtung des Gesichts der zweiten Polizistin bewegt habe. Daraufhin sei er von den Beamten fixiert und auf die Wache mitgenommen worden.

„Das habe ich nicht getan. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, wie es dazu gekommen sein soll“, gab der 20-Jährige vor Gericht an. Die beiden Mitfeiernden jenes Abends waren als Zeugen geladen. Zum einen die 17-jährige Freundin des Angeklagten und der 18-jährige Freund, der sich verletzt hatte. Im Verlauf der Vernehmung der beiden Zeugen wurde schnell klar, dass diese keine Probleme damit hatten, ihre Wahrnehmungen ein wenig „anzupassen“. Das führte zu klaren Worten der Staatsanwältin: „Ich weise Sie darauf hin, dass für Zeugen ganz schnell neue, eigene Verfahren entstehen können, wenn sie die Unwahrheit sagen oder Dinge weglassen“, sagte sie zur 17-Jährigen, nachdem sie ihre nicht ganz einleuchtenden Angaben gemacht hatte. „Ich habe nicht genau mitbekommen, wie der Sachverhalt war“, sagte die junge Frau dann kleinlaut.