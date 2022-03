Gemeinde- und Kulturleben in Wermelskirchen : Andreas Malessa kommt zur Brotzeit

Wermelskirchen Die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe lädt zu Musik, Gespräch und Bistro ein. Zu Gast ist am 25. März der Hörfunkjournalist Andreas Malessa.

Inzwischen ist Andreas Malessa, der Theologie in Hamburg studiert hat und als Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ordiniert ist, als Referent unterwegs. Am 25. März macht er um 19.30 Uhr (Einlass um 19 Uhr) Station bei der „Brotzeit“ im Gemeindehaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe. Auf dem Programm stehen dann ein Interview, Musik und ein kulinarischer Leckerbissen. Denn auch in Corona-Zeiten bleibt das Brotzeit-Team seiner Philosophie treu und: „Etwas Gutes für den Gaumen. Und mehr. Denn auch die Seele hat Hunger“, wissen die Veranstalter. Corona-konform servieren die Ehrenamtlichen die kulinarischen Genüsse bei der „Brotzeit“. Für die Veranstaltung gilt – nach aktuellem Stand – die 2G-Plus-Regelung. Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Dazu kommt für alle eine Testpflicht: Das aktuelle negative Ergebnis muss mit einem entsprechenden Zertifikat nachgewiesen werden.