Gemeindeleben in Wermelskirchen : Gedeckter Tisch für Andreas Malessa bei der Brotzeit

Andreas Malessa holte am Freitagabend seinen Besuch nach. Foto: Malessa

Wermelskirchen Das Team der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuschäferhöhe hatte zur Brotzeit geladen. Zu Gast war der Journalist, Musiker und Pastor Andreas Malessa.

Von Theresa Demski

Der Tisch ist gedeckt. Die Ehrenamtlichen der Gemeinde haben aufgetischt – und dabei wieder so viel Liebe zum Detail und Gastfreundschaft bewiesen, dass sich die Besucher am Freitagabend mit einem fröhlichen Seufzer auf ihre Stühle fallen lassen. Kleine Kisten mit rot-weißen Tischdecken, Vasen mit Tulpen und Krüge mit Säften stehen jeweils für kleine Sitzgruppen bereit. Brotzeit in Corona-Zeiten. Damit hat die Gemeinde bereits Erfahrung – und setzt doch wieder auf neue Ideen und neue kulinarische Akzente.

Die Wermelskirchener wissen die Brotzeit zu schätzen, die Mühe, die sich das Team macht, die wohlige Atmosphäre. Und so ist es auch am Freitagabend voll geworden – alle Besucher haben nicht nur den 2G-Nachweis mitgebracht, sondern auch einen aktuellen negativen Test. Die Veranstaltung ist es ihnen Wert. „Die Brotzeit soll uns gut tun“, sagt dann Pastor Albert Esau, „unserem Körper, aber auch Seele und Geist.“

Und deswegen hat die Gemeinde für die erste Brotzeit in diesem Jahr Andreas Malessa (Foto: Malessa) eingeladen – Journalist, Musiker und Pastor. Er hatte eigentlich schon vor zwei Jahren an der Neuschäferhöhe Station machen wollen. Dann kam aber Corona. Am Freitagabend holte er seinen Besuch nach.

Die Gemeindeband „Mucke am Dienstag“ umrahmt seinen Vortrag mit besonderen Melodien, die dort anknüpfen, wo Andreas Malessa begonnen hat. „Wo finden wir echte Zuversicht gegen die Angst?“ hat er zu Beginn seines Vortrages gefragt – und sich dann mit den Menschen auf die Suche gemacht. Es ist eine Art Bibelarbeit, die von den bunten Erzählungen des Journalisten lebt – von seiner besonderen Stimme und dem Mut, auch schwierige Themen mit Humor zu begleiten, von seinen Erfahrungen beim Fernsehen und beim Radio. Er berichtet vom Einsatz im Ü-Wagen nach dem Amoklauf in Winnenden und von jenem Moment, als dem damaligen Bundespräsidenten die Stimme brach und er darum bat, auch die Trauer der Eltern des Amokläufers anzuerkennen. Und er erzählt von seinen Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Jolanda King, der Tochter Martin Luther Kings. „Ich fragte sie, ob ihr Vater denn keine Angst gehabt hätte“, erzählt Malessa. Jolanda King habe ohne Zögern geantwortet: „Er hatte Angst.“ Aber er habe sich bei Gott geborgen gewusst.