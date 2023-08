Kultur in Wermelskirchen Schweißtreibende Blues-Show im Haus Eifgen

Das Duo präsentierte Songs, die im Blues und Rock der 1960er- und 1970er- Jahren verwurzelt waren. Das funktionierte auch in der Duo-Besetzung sehr gut, denn auf der einen Seite war da Andreas Kümmert, der seine Akustikgitarre rhythmisch und wild bearbeitete, so dass man sich schon um die Saitenstabilität Sorgen machen musste, und auf diese Weise das stabile Fundament legte, auf dem sich Stefan Kuhne mit der elektrischen Gitarre mit dezenten Ton-Tupfern und ausgiebigen Soli ebenso austoben konnte, wie Andreas Kümmert mit seinem leidenschaftlichen Gesang. Der wurde bei so manchem Refrain, etwa bei „Heart Of Stone“, durch eine zweite Stimme ergänzt, was den Sound noch etwas dichter und kompletter werden ließ, so dass man sich nur vorstellte, wie etwa ein Song wie „Hard Times“ in dieser Besetzung wohl klingen würde..