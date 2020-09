Kindergarten in Wermelskirchen : Anbau der Bewegungskita Tente wird eingeweiht

Kindergarten in Wermelskirchen

Wermelskirchen Seit einem Jahr befand sich der evangelische Bewegungskindergarten Tente im Umbau. Am Montag konnten die 22 Kindergartenkinder mit ihren selbstgebastelten Umzugskartons in den neuen Anbau einziehen.

In der Bewegungskita in Tente werden ab sofort drei Gruppen mit Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. „Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs, da auch die Anmeldungen für unsere Kindertagesstätte immer sehr hoch sind. Wir hoffen somit in nächster Zeit noch weiteren Kindern einen Platz anbieten zu können“, berichtete Kindergartenleitung Manuela Wickesberg.