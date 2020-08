Anbau des Kindergartens in Pohlhausen ist fertig : Platz für „Hummeln“ und „Schmetterlinge“

◀ Freude bei der Schlüsselübergabe des neuen Anaus am Kindergarten Am Ecker in Pohlhausen, wo jetzt 92 Kinder betreut werden: Thomas Marner, Michaela Böllstorf, Kindergarten-Leiterin Karin Bertrams, Bürgermeister Rainer Bleek und Stefan Görnert, Erster Beigeordneter (von links). Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen/Pohlhausen Nach einem Jahr Bauzeit ist der Anbau am Kindergarten Am Ecker fertig. Zwei neue Gruppen sind bereits in die neuen Räumlichkeiten eingezogen.

Herzlich willkommen steht in bunten Buchstaben gemalt an der Glastür mit dem apfelgrünen Rahmen, die farblich perfekt zu den sonnengelben Fensterrahmen passt. So fröhlich werden die Kinder im Kindergarten Am Ecker begrüßt, die pünktlich zum neuen Kindergartenjahr in den neuen Anbau einziehen durften.

Innen werden die Knirpse von hellen, freundlichen Farben in Empfang genommen. Sonnenstrahlen scheinen durch das Oberlicht in den Flur, durch den die Ein- bis Fünfjährigen zum Umkleideraum gelangen, in dem jedes Kind sein eigenes Fach mit Hausschuhen (Foto: Kathrin Kellermann), Wechselkleidung und dem eigenen Foto hat, „damit sie es leichter finden“, sagt Kindergartenleiterin Karin Bertrams, die die Möbel für die Inneneinrichtung des neuen Anbaus ausgesucht hat.

Info Weitere Kita-Plätze für Wermelskirchen Info Ab einem Alter von einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Deshalb schafft die Stadt bis 2021 insgesamt 229 neue Plätze. Dafür wurden drei städtische Kindergärten erweitert: Am Ecker wurde gerade symbolisch an die Kindergartenleitung übergeben, auch die Erweiterung der Kindertagesstätte Grunewald ist abgeschlossen und am Forstring haben die Bauarbeiten für den Anbau im Juni begonnen. Außerdem werden Kitas gebaut, die nicht unter städtischer Trägerschaft sind.

Kleine Stühle und Tische mit abgerundeten Ecken, damit sich niemand beim Toben verletzt, eine „Höhle“, die perfekt zum Verstecken und Einkuscheln ist, und große, buntbezogene Schaumstoffkissen auf dem Boden, auf denen die größeren Kinder toben und die ganz Kleinen krabbeln können.

Die kleine Yuna hat ihre rosafarbenen Hausschuhe immer im Kindergarten parat. Foto: Kathrin Kellermann

Die sogenannte „Nestgruppe“ ist neu im Kindergarten Am Ecker. Ab einem Alter von vier Monaten könnten schon ganz Kleine hier versorgt werden, „derzeit haben wir aber nur ein Kind, das gerade ein Jahr alt sind“, sagt die Leiterin. „Hummeln“ heißen die Minis, für die neben Wickelraum auch „Snoozle-Räume“ zum Schlafen im neuen, 400 Quadratmeter großen Anbau geplant wurden. Außerdem sorgen Türen mit Klemmschutz dafür, dass Kinderhände geschützt sind, Waschbecken in verschiedenen Höhen begeistern die Knirpse beim Händewaschen, und neben den ohnehin kleinen Kindertoiletten wurde sogar eine für ganz kleine Toilettengänger eingebaut. Eine voll funktionsfähige Küche in Kindergröße ist das Highlight für die insgesamt 92 Steppkes, die von Karin Bertrams und ihren 17 Mitarbeitern Am Ecker betreut werden. Waffeln- und Kuchenbacken steht bei den Kleinen hoch im Kurs.

Neben den beiden Spielzimmern für die Kinder, die neben den „Hummeln“ „Schmetterlinge“ heißen, entstanden im Anbau auch ein Büro für die Leiterin und ein Mitarbeiterraum, der dringend nötig wurde, „weil wir jetzt mehr Mitarbeiter haben und schon der alte zu klein war“, so Betrams. Bisher gab es im „alten“ Kindergarten, der vor 46 Jahren gebaut wurde, Platz für drei Gruppen, für die „Schnecken“, die „Käfer“ und die „Raupen“, wie die Minis getauft wurden, „weil wir das Landmotiv aufgreifen wollten“, erklärt die Leiterin. Durch den Anbau sind es insgesamt fünf Gruppen, die nun unter der Woche betreut werden.

Damit ist die Stadt ihrem Plan einen Schritt näher, den Fehlbedarf an Kita-Plätzen bis 2021 abzudecken, freut sich Bürgermeister Rainer Bleek. „Mit dem Anbau hier hat alles gepasst“, sagt er. „Wir hatten das Grundstück bereits und im Hinblick auf das wachsende Wohngebiet in Pohlhausen, wo Bauprojekte geplant sind, war es sinnvoll, den Kindergarten zu erweitern.“

Die Planungen für den knapp zwei Millionen teuren Holzanbau, mit dem im April 2019 begonnen wurde, konnten verwaltungsintern durchgeführt werden. „Dadurch haben wir nicht nur Zeit, sondern auch 170.000 Euro an Kosten gespart“, sagt Michaela Böllstorf vom Gebäudemanagement, die als Architektin die Entwurfsplanung von Roland Stocks weiterführte, der im vergangenen Jahr verstorben war.