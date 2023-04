Ostern in Wermelskirchen An den Osterfeuern herrscht Hochtrieb

Am Bierfässchen hat sich eine kleine Schlange gebildet. Irgendjemand zaubert Marshmallows aus einem Rucksack und verteilt sie an die Kinder. Die Jungs und Mädels haben schnell schmale Stöcke gefunden, um die Süßigkeiten aufzuspießen und dann zumindest in die Nähe der Flammen zu bringen. „Wir haben in diesem Jahr darüber nachgedacht, mal Flaschenbier anzubieten“, erzählt Silke Schneider vom Organisationsteam, „aber wir haben uns schnell dagegen entschieden. Tradition ist Tradition.“ Und genau darum geht es am Samstag bei den fast 30 Osterfeuern, die in der Region brennen – von Dabringhausen über Dhünn bis nach Wermelskirchen. „Wir pflegen die Tradition“, sagt Dirk Hohlmann und erinnert an Zeiten, als noch der Gesangverein das Feuer ausrichtete. Heute kommen sowohl die alteingesessenen Pohlhausener zum Feuer als auch die Familien.