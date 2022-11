Vor dem Rathaus in Wermelskirchen Am zweiten Adventswochende ist nicht nur der Nikolaus „on tour“

„Samstag, Kinder, wird‘s was geben... und am Sonntag auch.“ Das Wochenende, 3. und 4. Dezember, steht beim Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) ganz im Zeichen von „Nikolaus on tour“. „Auf seiner Lichtertour durch Wermelskirchen kommt der Nikolaus mit den Landwirten auf den Traktoren bei unserem kleinen Adventstreff in der Innenstadt vorbei, um gemeinsam mit seinen Engeln die Kinder zu beschenken“, kündigt Kirstin Bubenzer. Die zweite WiW-Vorsitzende freut sich, dass Altbewährtes mit Neuem kombiniert einmal mehr dafür sorgen, dass Groß und Klein in Wermelskirchen am 3. und 4. Dezember viel Schönes erleben können. Angelehnt an den beliebten Bergischen Feierabendmarkt will das WiW-Team weihnachtliche Stimmung verbreiten.