„Wüstenhofer Hang“ in Wermelskirchen : Endlich wieder auf dem Bürgersteig parken

(ala) Die Anwohner des „Wüstenhofer Hangs“ dürfen bald wieder auf dem Gehweg parken. Endlich. Sie fielen vor einigen Monaten aus allen Wolken, als zu Pfingsten eine Ordnungsstreife vorbeikam und Knöllchen in Höhe von 70 Euro verteilte: für das Parken auf dem Bürgersteig.

Das Parken auf dem Gehweg war gängige Praxis und auch nie ein Problem, seit die Siedlung in Hanglage in den 1960er Jahren erbaut wurde. Viele wohnen schon seit Jahrzehnten dort. Und nie hatte es jemanden gestört, dass sie ihre Pkw halbseitig auf dem Gehweg abstellten. Deshalb wollten die Anlieger unbedingt mit der Verwaltung eine Lösung finden.

„Es soll ein sogenannter ‚Mehrzweck-Streifen’ am Fahrbahnrand eingerichtet werden“, sagt der Bürgermeister. „Das muss aber noch von der Verwaltung umgesetzt werden, dann nehmen wir auch eine entsprechende Ausschilderung vor.“ Auch andere Baustellen in der Siedlung, wie ein kaputtes Geländer und der aufgrund von unterliegenden Wasseradern abgesackte Bürgersteig sollen repariert werden. „Das wird jetzt bald in Angriff genommen, nach den Sommerferien“, sagt Bleek.

Verärgerte Anwohner am Wüstenhofer Hang : Park-Not in Wermelskirchen – und jetzt gibt’s Knöllchen

Die Anwohner am „Wüstenhofer Hang“ sind erleichtert. „Seit mehr als 50 Jahren hatten wir hier keine Probleme, wir waren eine funktionierende Gemeinde, bis das Thema aufkam“, erzählt Magill. „Die meisten Bewohner der Siedlung sind Rentner und bekommen schließlich auch Besuch von den Kindern oder Enkelkindern“, sagt Magill. Das sei in den vergangen Monaten sehr schwierig gewesen mit dem Parken. Als unlängst ein Besucher-Pkw nicht auf dem Bürgersteig stand und der Müllwagen in die Straße fuhr, kam er nicht weiter. Der Mitarbeiter musste bei den Häusern herumgehen und klingeln. Dann wurde der Wagen umgesetzt, und der Mann konnte weiterarbeiten. „Wenn bald die Schilder da sind, sind wir alle dankbar“, sagt Irmgard Magill. Dann kehre auch endlich wieder Frieden in die Siedlung ein.