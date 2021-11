Volkstrauertag in Wermelskirchen : Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt

Werner Steinhaus erinnerte beim Vokstrauertag in den Hüpp-Anlagen an den Bombenangriff auf Hünger im Zweiten Weltkrieg. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Zum Volkstrauertag erinnerten die Rednerinnen und Redner im Hüpp-Park an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Bürgermeisterin Marion Lück und Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski riefen zu Achtsamkeit und einem echten Miteinander auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Jedes Jahr stellt sich in den Hüpp-Anlagen die selbe Frage – während Blumenschmuck am Gedenkstein steht, der Posaunenchor Melodien beisteuert und die Autos geräuschvoll an der Dhünner Straße vorbeifahren: „Ist der Volkstrauertag noch aktuell?“ Bürgermeisterin Marion Lück beantwortete diese Frage auch in diesem Jahr entschieden: „Dieser Tag und dieses Gedenken sind sinnvoll und wichtig“, betonte sie gleich zu Beginn ihrer Rede am Gedenkstein am Sonntagvormittag, „denn wir trauern auch um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage.“

Die Gewaltherrschaft habe nicht mit den Weltkriegen geendet. Daran erinnerte auch Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski: Und deswegen gelte das Gedenken Kindern, Frauen und Männern aller Völker, die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft geworden seien und heute noch würden. „Soldaten und Gefangenen, Vertriebenen und Flüchtlingen, Widerstandskämpfern und auch Menschen, die hier bei uns Opfer von Hass und Gewalt werden“, sagte die Pfarrerin.

Und so galt das Erinnern auch den vielen Menschen im Laufe der Geschichte auf den verschiedenen Seiten der Konflikte: Werner Steinhaus erinnerte an die Bomben, die während des Zweiten Weltkriegs auf Hünger fielen – an Trümmerhaufen und Schreie, Menschen, die gerettet werden konnten und jene, die in ihren Häusern starben. „Wir fragen dann immer nach dem Warum. Ich habe mich irgendwann gefragt: Warum habe ich überlebt?“, erzählte Steinhaus. Und dann bekannte er: „Ich bin Christ und heute glaube ich, dass Gott mich noch gebraucht hat – auch um den Hünger wieder mit aufzubauen.“ Währenddessen erinnerte Friedel Burghoff an jene Menschen, die Opfer der Nazis wurden – durch Gräueltaten und Massaker. Und er erinnerte an Hoffnungszeichen der Begegnung und des Miteinanders. „Erinnern und Versöhnen schließen sich nicht aus“, betonte Burghoff.