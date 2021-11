„Tag des Kinderturnens“ beim Dabringhausener Turnverein : Kinder trainierten nicht nur die Balance

Wermelskirchen Mit 40 teilnehmenden Jungen und Mädchen erlebt der „Tag des Kinderturnens“ beim Dabringhausener Turnverein in der Mehrzweckhalle eine stattliche Resonanz. Generell ist die Nachfrage nach Angeboten beim Turnverein hoch – doch es gibt zu wenige Übungsleiter, um dem gerecht werden zu können.

Zum „Tag des Kinderturnens“ erlebte der Dabringhauser Turnverein in der Mehrzweckhalle Dabringhausen eine gute Resonanz. 40 Jungen und Mädchen im Alter von vier bis acht Jahren, in Begleitung von Eltern und teils auch von jüngeren Geschwistern, stellten unter Beweis: „Das kann ich schon.“

Unter diesem Titel steht ein eigens für den „Tag des Kinderturnens“ von der Deutschen Turner-Jugend im Deutschen Turner-Bund entwickeltes Abzeichen, das die Kinder in Form einer Urkunde nebst Anstecker und Luftballon überreicht bekamen. Zuvor galt es, einen Parcours mit diversen Übungen in 45 bis 60 Minuten zu absolvieren. Balancieren über einen Steg mit einem Sand-Säckchen auf dem Kopf, um das Gleichgewicht zu trainieren, ein Strecksprung mit halber Drehung über ein Minitrampolin oder auch das „Kellnern“, wobei zwei Kinder sich einen Ball zwischen die Schultern klemmten und damit ein bestücktes Tablett durch eine Slalomstrecke trugen, gehörten zu den Aufgaben. Alle Übungen zielten darauf, den Kindern Vertrauen in ihren Körper zu vemitteln.

„Wir sind definitiv mit dieser Resonanz zufrieden“, sagte Martina Pannack, stellvertretende Leiterin der DTV-Turnabteilung: „Das ist doch bei schlechtem Herbstwetter eine gute Gelegenheit für Bewegung und Abwechslung – allemal besser, als vor dem Fernseher zu hocken.“ Der „Tag des Kinderturnens“, den der Deutsche Turner-Bund in Kooperation mit der Bewegungsinitiative eines Süßigkeitenherstellers („kinder Joy of Moving“) bundesweit initiiert hat, sei eine schöne Aktion, die den Kindern Spaß mache.

Dass die Nachfrage in diesem Bereich nicht gerade klein ist, zeigte nicht nur die Resonanz auf den „Tag des Kinderturnens“. So berichtete Martina Pannack von Wartelisten, die für die Kinderturn-Projekte des DTV geführt würden: „Die Gruppen sind proppevoll. Es mangelt in allen Vereinen an Übungsleitern – hätten wir davon mehr, könnten die Vereine die Angebote erweitern.“ Dennoch sei es eine Freude, Kindern das Turnen näher zu bringen und sie an den Sport heranzuführen. Denn Bewegung sei nun einmal unbestritten wichtig für die Jungen und Mädchen.