Stadtkirchen-Basar in Wermelskirchen : Team ist vorbereitet für den Basar

Inga Margenberg, Melanie Albrecht, Caro Beneking-Fischer und Sonja Raschkowski (v.l) mit Spielsachen für den Basar, der am Samstag im Gemeindehaus stattfindet. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Nach einem Jahr Pause findet am Samstag der nächste Stadtkirchen-Basar statt – unter Corona-Bedingungen. Noch nie haben Menschen so viel Hausrat abgegeben wie in diesem Jahr.

Von Theresa Demski

Langsam verwandelt sich das Gemeindehaus in eine riesige Basarfläche. Inga Margenberg stellt Vasen und Deko zurecht, nebenan kümmert sich Henrike Esgen um die Elektrogeräte, und Sonja Raschkowski hat die Arme voll beladen mit Tellern und Tassen. „In diesem Jahr hatten wir besonders viele Abgaben“, erzählt Sonja Raschkowski, während sie den Verkaufstisch für das Porzellan vorbereitet. Die Menschen hätten das Corona-Jahr wohl genutzt, um auszusortieren. Viele warteten dann die beiden Abgabetermine für den Stadtkirchen-Basar ab, um den gut erhaltenen Hausrat abzugeben. „Unsere Räume waren vorübergehend so überfüllt, dass wir die Annahme schließen mussten“, sagt Sonja Raschkowski, „das tut uns leid für die Menschen, die wir wegschicken mussten.“ Aber es war einfach keine Ecke mehr frei.

Bis zum morgigen Samstag finden nun alle Spenden ihren Platz an den Ständen im Gemeindehaus. Dann eröffnet das Team wieder den Stadtkirchen-Basar. „Es hat uns in den Fingern gekribbelt, wieder zum Basar einladen zu können“, sagt Inga Margenberg. Allerdings habe das Team die Entscheidung so spät wie möglich getroffen, um die Entwicklungen der Pandemie abzuwarten. Nun findet der beliebte Basar also unter Corona-Bedingungen statt: Alle Besucher müssen einen 3G-Nachweis vorlegen. Ohne entsprechenden Nachweis wird kein Einlass gewährt, am Eingang bekommen kontrollierte Besucher ein Armband. Im Gemeindehaus herrscht außerdem konsequent Maskenpflicht. „Und wir verzichten auf die Verköstigung, um den Platz besser nutzen zu können“, erklärt Sonja Raschkowski. Es gibt also weder Erbsensuppe noch Kuchen.

Info Stadtkirchenbasar öffnet am Samstag Zeiten Der Basar im evangelischen Gemeindezentrum am Markt öffnet am morgigen Samstag von 9 bis 15 Uhr. Kontrollen Besucher müssen einen gültigen 3G-Nachweis vorlegen und im Gemeindehaus den Mund-Nasen-Schutz tragen. Getränke In der Hütte vor dem Turm der Stadtkirche werden für die Besucher Getränke ausgeschenkt. Diese dürfen nicht mit ins Gemeindehaus genommen werden.

Stattdessen werden auch im großen Saal des Gemeindehauses Basarstände aufgebaut. „Wir hoffen, dass sich die Menschen auf diese Weise nicht in die Quere kommen“, sagt Sonja Raschkowski. Merke das Team allerdings, dass es im Gemeindehaus zu eng werde, könne zwischenzeitlich auch ein Einlassstopp nötig werden. „Wir haben die Situation ständig im Blick“, sagen die Initiatorinnen. Gleichzeitig bitten sie darum, den Ansturm zur Eröffnung um 9 Uhr zu vermeiden: „Wir haben auch noch genug um 11 Uhr und auch noch um 14 Uhr“, sagt Caro Beneking-Fischer.

Rund 120 Ehrenamtliche sind für die Umsetzung des Basars im Einsatz – beim Aufbau, bei der Einlasskontrolle, im Verkauf und beim Aufräumen. „Wir brauchten dieses Jahr wegen der Einlasskontrollen noch mehr Freiwillige als in anderen Jahren“, erinnert Inga Margenberg. Insgesamt sei der Aufwand zur Vorbereitung deutlich höher als in anderen Jahren vor der Pandemie. Die Ehrenamtlichen hätten sich gar nicht so einfach finden lassen: Viele Abteilungen, die seit Jahrzehnten von freiwilligen Helfern übernommen wurden, waren in diesem Jahr plötzlich unbesetzt, weil Freiwillige altersbedingt ausschieden. „Wir haben versucht, junge Menschen zu finden, die nachrücken“, sagt Melanie Albrecht. Also trommelte das Team in der Gemeinde und im Freundes- und Bekanntenkreis. Am Ende konnten alle Positionen und Schichten besetzt werden. Die Stimmung beim Aufbau ist also entsprechend gut. „Der Basar hat uns gefehlt“, sagt Sonja Raschkowski.