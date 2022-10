Bauarbeiten in Wermelskirchen : Am Bahndamm wird ab 13. Oktober saniert

Mit aktualisiertem Datum der Bauarbeiten an der Straße Am Bahndamm hat die Stadt Wermelskirchen wieder Hinweisschilder aufgestellt. Foto: Guido Radtke Foto: Guido Radtke

Wermelskirchen Teilbereiche der Fahrbahndecke der Straße Am Bahndamm und der Querbacherstraße sollen saniert werden. Die Arbeiten sollen am 19. Oktober abgeschlossen sein.

Während der Sanierungsarbeiten, die jetzt im zweiten Anlauf am Donnerstag, 13. Oktober beginnen, kann es in diesen Bereichen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Straße Am Bahndamm ist während der Sanierung voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit: „Auf Grund ihrer Bedeutung für die Anbindung an die Innenstadt wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine entsprechende Beschilderung ist aufgestellt.“