Das Kriegsende vor 75 Jahren : „Wir waren froh, dass der Spuk aufhörte“

Auf dem Heinrich-Heine Platz, am heutigen Gymnasium, stehen deutsche Sanitätsfahrzeuge, die von amerikanischen Soldaten inspiziert werden. Foto: Stadtarchiv

Wermelskirchen Die Straßen waren leer gefegt, als die Amerikaner am 14. April 1945 die Stadt erreichten – und den Krieg beendeten. Carl Tillmanns (93) und Maria Popko (97) erzählen, wie sie die Zeit damals erlebt haben.

Von Theresa Demski

Carl Tillmannsstand mit seiner Mutter in der Tür seines Elternhauses am Brückenweg. Er war gerade 18, ihm steckte noch die Bombardierung Oberburgs und des Hüngers in den Knochen. Seine Mutter hatte ihn gerade erst mit einem ärztlichen Attest vor dem Stellungsbefehl gerettet. Und an diesem Vormittag des 14. April 1945 sah er nun den Amerikanern entgegen, die über die Telegrafenstraße Wermelskirchen erreichten – fast einen Monat, bevor der Krieg dann offiziell endete. „Die Straßen waren leer gefegt“, erzählt der heute 93-Jährige. Und wer ihm zuhört, der erkennt schnell, dass die Bilder noch ganz lebendig sind.

Die beiden amerikanischen Panzer seien über die Telegrafenstraße gerollt. „Da lagen zwei Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten“, erzählt Carl Tillmanns. Und ein paar hundert Meter weiter folgten amerikanische Soldaten zufuß. „Dann stand einer vor mir und fragte: Du Soldat?“ erzählt Tillmanns. Aber er sei ein schmächtiger Junge gewesen, der während des Kriegs im Friseurgeschäft seines Vaters die Ausbildung gemacht hatte. „Ich schüttelte damals den Kopf“, erzählt er. Der Soldat stürmte ins Haus, fand eine alte Luftbüchse. „Da war die Feder kaputt, aber er nahm sie trotzdem mit“, erzählt er. Ob er sich damals an seine Gefühlslage erinnere? „Da haben Sie keine Zeit, groß zu überlegen“, sagt er, „das ist dann einfach so.“

Info Bombenangriff auf die Katt am 19. März 1945 Geschichtsverein Bei der Vorbereitung einer Friedhofsführung fiel Volker Ernst, Vorsitzender des Bergischen Geschichtsvereins in Wermelskirchen, der alte Gedenkstein auf. 18 Namen waren dort notiert – von Opfern, die am 19. März 1945 bei einem Bombenanschlag gestorben waren. Ernst machte sich auf Spurensuche und trug die Daten der Toten zusammen. Angriff Im Kriegstagebuch des Amtsinspektors Otto Fischer finden sich im Eintrag vom 19. März Informationen zum Bombenangriff: Zwei Bomben fielen auf das Bahnhofsgebäde, wo ein ein Militärzug stand, und auf die städtische Gasanstalt an der Berliner Straße. Das Haus von Eduard Überholz an der Thomas-Mann-Straße wurde von einer weiteren Bombe getroffen. „Zentrum des Angriffs war aber die Firma Jörgens & Co, die in der heutigen Kattwinkelschen Fabrik Flugzeugteile produzieren“, sagt Ernst. Die Alliierten wollten die rüstungsindustrie treffen. Dort starben 18 Menschen. Die Bergung aus den Trümmern gestaltete sich schwierig

Ein paar Straßen weiter, an der Wirtsmühle, erlebte Heidi Popko am gleichen Tag das Ende des Krieges. „Im Grunde sind wir denen entgegengelaufen“, sagt die heute 97-Jährige, „wir waren froh, dass der Spuk endlich aufhörte.“ Noch Tage zuvor hatten Verwandte von den nahenden Alliierten erzählt. „Natürlich hatten wir auch Angst“, sagt Maria Popko, „wir wussten nicht, was passieren würde. Die kamen doch mit geladenen Gewehren.“ Aber die damals 22-Jährige wusste von den Kreuzen auf den Dächern Wermelskirchens, von den vielen Krankenwagen, die sich am Heinrich-Heine-Platz aneinander reihten. „Wir waren kurzerhand noch zur Lazarett-Stadt ernannt worden“, erinnert sie sich, „das hat uns wohl gerettet.“

Maria Popko hatte in der Verbandsstoffweberei gearbeitet. „Die Mullreste durften wir behalten und haben sie an der Tauschzentrale an der Eich gegen Stiefel oder ein Bügeleisen getauscht“, erzählt sie. Und als die deutschen Soldaten ihre Uniformen nach dem 14. April dringend loswerden wollten und einen großen Kleiderhaufen am Habenichts bildeten, da machte die Not ihre Mutter erfinderisch. Gemeinsam stahlen die beiden einen der schweren Mäntel. „Wir haben alle Abzeichen und Knöpfe verbrannt, haben ihn neu gefärbt und hatten dann einen Mantel für den Alltag“, erzählt sie. Das waren Lichtblicke in schweren Zeiten.

Die Alliierten verhängten eine Ausgangssperre, der Hunger war groß, die Not auch. „Was ich heute auf ein Brötchen schmiere, hat damals fast für eine Woche gereicht“, erzählt sie. Also gingen die Menschen Hamstern – Maria Popko genauso wie Carl Tillmanns. „Da gab es Bauern, die bekamen gegen einen Liter Milch die Haare geschnitten“, erzählt er, „dann kam ich nach Hause und hatte sechs Liter Milch dabei.“ Für eine Kiste Zigarren aus dem elterlichen Keller bekam er einen Zentner Weizen. Auch Maria Popko zog mit ihrer Mutter und dem Schäferhund über die Dörfer. Und eines Abends wurden sie dabei – trotz der Ausgangssperre – von amerikanischen Soldaten erwischt. „Dann hat unser Schäferhund gebellt, die beiden sind schnell in ihren Jeep gesprungen und wir durften weitergehen“, erzählt sie lachend.

Damals allerdings sei ihnen das Lachen schnell im Hals stecken geblieben. „Die Alliierten waren die Sieger“, erzählt sie, „und das haben sie uns auch spüren lassen. Der eine mehr, der andere weniger.“ Wenn sie nach Bensberg ins Kino radelten, Brikett und Holz zum Heizen mussten mitgebracht werden, legten die belgischen Soldaten zuweilen ihre Füße auf die Schultern der Einheimischen in den Kinosesseln. „Da traute man sich nicht mehr, sich überhaupt zu bewegen“, sagt die 97-Jährige. Oder jene Momente an den Grenzübergängen, wenn sie ihre Familie in Wipperfürth besuchte. „Einmal hat ein Soldat meinen Pass mit der Hitlermarke zerrissen“, berichtet sie, „da habe ich mir dann meinen Weg durch die Felder gesucht.“ Aber es gab auch jene Augenblicke, in denen die amerikanischen Soldaten den deutschen Mädchen einen ihrer süßen Pfannkuchen anboten. Oder das gute Gefühl, als sich die Regale wieder füllten.