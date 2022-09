Das Bergische zu Fuß erleben : Wanderwoche: Zwei Touren durch Wermelskirchen

Wermelskirchen Zwei Kräutertouren gehen dieses Jahr durch Wermelskirchen. Die Teilnehmer wandern einmal entlang der Dhünntalsperre und einmal durch das Eifgental. Was sie auf den Touren erwartet und wie viel sie kosten.

Jeweils am Samstag, 17. September, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, und am Samstag, 24. September, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, wird die Kräuterwanderung „Frau Holle und ihre Pflanzen“ angeboten. Die Teilnehmer wandern dabei durch Wald und Feld und erhalten Erklärungen zu heimischen Wildkräutern und den Märchen. Die Strecke ist sechs Kilometer lang, eingeladen sind Erwachsene und Familien, aber auch Eltern mit Kinderwagen und Hunde können mitlaufen. Treffpunkt ist der Parkplatz Rausmühle.

Die andere Kräuterwanderung trägt den Titel „Die Apotheke am Wegesrand“ und findet jeweils am Sonntag, 18. September, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, und am Sonntag, 25. September, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, statt. Die Strecke ist ebenfalls sechs Kilometer lang, Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Ketzbergerhöhe. Mitlaufen können Erwachsene mit Familien.