Haus Vogelsang Wermelskirchen : Altenzentrum plant Verschönerungen

Dem Bereich um den Brunnen vor dem Haupteingang des Hauses Vogelsang wollen die Leiterin des Seniorenzentrums, Heidi Popko, und der Vorsitzende des Freundeskreises, Klaus-Dieter Rath, demnächst mehr „Charme“ verleihen. Foto: RP/Stephan Singer

Wermelskirchen Ehrenamtler und Profis arbeiten im Haus Vogelsang für die Lebensqualität der Bewohner und gegen das Vorurteil des „Vor-sich-hin-Vegetierens“. Nächstenliebe spielt dabei eine große Rolle. Das Programm schafft ein besonderes Klima.

Das Kronenkreuz als Zeichen der Diakonie ist ein österliches Symbol wie kaum ein anderes. Es vereint das Kreuz als Hinweis auf Not und Tod mit der Krone als Zeichen für Hoffnung und Auferstehung. Die Verbindung dieser Elemente soll die Zuversicht wecken, dass Not und Tod durch den Glauben an den auferstandenen Jesus Christus überwunden werden können. „Dieser Geist wird ständig in dieses Haus getragen, es ist ein christliches Haus“, sagt Klaus-Dieter Rath, Vorsitzender des Freundeskreises Haus Vogelsang.

Er und die Leiterin des Seniorenzentrums, Heidi Popko, sind überzeugt: „Dadurch bestehen Beziehungen und Verflechtungen zu den christlichen Gemeinden in Wermelskirchen und dadurch entsteht ein ,Hand in Hand’ von Profis und Ehrenamt.“ 38 ehrenamtliche Helfer seien regelmäßig im Haus Vogelsang aktiv. Dazu kommen die vier Freundeskreis-Vorstandsmitglieder, die fast täglich im Seniorenzentrum sind und von denen zwei sogar ehemalige Mitarbeiter sind. „Da sind wir stolz drauf – diese Menschen schenken den Bewohnern ihre Zeit“, weiß Heidi Popko das Engagement zu schätzen. Und Klaus-Dieter Rath fügt hinzu: „Diese kirchliche Anbindung an die Gemeinden im christlichen Sinne der Nächstenliebe ist wichtig. Ein freier Träger hätte diese Beziehungen zur Gesellschaft der Stadt wohl eher nicht.“

Info Sommerfest Das bekannte und beliebte Sommerfest des Hauses Vogelsang, das stets auch Nachbarn und Angehörige anlockt, findet in diesem Jahr am 7. Juli statt. Gründung Die Idee zur Gründung des Haus Vogelsang-Freundeskreises, der als Förderverein fungiert, kam übrigens Anfang der 1990er Jahre aus den Reihen der Bewohner. Weitere Informationen im Internet unter www.rg-diakonie.de/altenzentren/wermelskirchen

Damit ist Rath beim Kronenkreuz, denn Träger des Hauses Vogelsang ist die Rheinische Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk der Diakonie. Die Kooperation von Ehrenamt und Profis würde ein Klima mit Aktivität und Betätigungsprogramm schaffen, das Gemeinschaft bildet und Einsamkeit verhindert: „Bei uns im Haus entstehen unter den Bewohnern sogar zarte Bande. Zur Zeit haben wir drei Pärchen, die sich hier kennengelernt haben“, erzählt Heidi Popko.

„Wir sind der Geld-Verein“, sagt Klaus-Dieter Rath über den Freundeskreis des Hauses Vogelsang, der als Förderverein allein im vergangenen Jahr über 20.000 Euro „locker“ machte. In 2018 sei die verausgabte Summe überdurchschnittlich hoch gewesen. Der Grund war die Fertigstellung des Neubaus des sogenannten „Kleinen Hauses´“ mit 39 Zimmern auf drei Etagen. Der Förderkreis sorgte für die Ausstattung der Aufenthaltsräume mit Möbiliar sowie Musikanlagen und Fernsehern und für die Möblierung der Balkone. „Wir wollen nicht wahllos bezuschussen. Es muss Sinn machen und über den Schreibtisch der Hausleitung gegangen sein“, betont Rath.

Eine Idee ist gerade vom Beirat, der aus gewählten Bewohnern besteht, ins Gespräch gebracht worden, berichtet der Freundeskreis-Vorsitzende: „Auf den neuen Außenanlagen könnten Blumenwiesen gesät werden. Die Senioren mögen es bunt und denken durchaus an die Problematik des Insektensterbens.“ Rath sympathisiert mit dem Vorhaben, denkt aber auch weiter: „Es muss ja gepflegt werden und das muss abgeklärt sein.“

Heidi Popko und Klaus-Dieter Rath haben noch ein weiteres Vorhaben für die nächste Zeit im Blick: Der Bereich um den Brunnen vor dem Haupteingang, der bei den Bauarbeiten ebenfalls umgestaltet wurde, soll mehr Flair bekommen. „Es fehlt etwas an Charme“, meint Rath und blickt auf den Brunnen, der einst aus einer Erbschaft finanziert wurde: „Vielfach sind es Erbschaften, von denen der Freundeskreis lebt und Rücklagen bildet.“